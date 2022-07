“Em nome do STF, [repudio] que, a cerca de 70 dias das eleições, haja tentativa de se colocar em xeque mediante a comunidade internacional o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, que têm garantido a democracia brasileira nas últimas décadas” (Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, sobre os ataques de Jair Bolsonaro à Justiça e ao país na reunião com embaixadores)