Frase do dia

“Quem ataca a eleição semeia a antidemocracia. […] Mais uma vez a Justiça Eleitoral e seus representantes máximos, são atacados com acusações de fraude, ou seja, uso de má fé. Ainda mais grave, é o envolvimento da política internacional e também das Forças Armadas. É hora de dizer basta à desinformação e ao populismo autoritário que coloca em xeque a Constituição de 1988” (Edson Fachin, presidente do TSE, ao responder Jair Bolsonaro, que convocou embaixadores de diversos países para mentir sobre o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. Trata-se de um dos mais graves atos do presidente da República em um mandato repleto de ataques à democracia)