Frase do dia

“A luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste País. Lula! Lula! Viva Lula, viva os trabalhadores do Brasil!“ (Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo indicado para o posto de vice na chapa de Lula, em discurso para as principais centrais sindicais do Brasil. Apesar do estranhamento que ainda gera em quem acompanha a trajetória política dele, o ex-tucano mostrou desenvoltura no palanque petista para tentar superar a imagem de adversário histórico do partido e do ex-presidente – a mesma que alimentou por décadas)