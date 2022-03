Frase do dia

“O MEC mais incompetente da história é também antro de corrupção, improbidade administrativa e tráfico de influências. São escandalosos os áudios em que o próprio ministro mostra que o objetivo dele nunca foi a educação. Vamos cobrar providências do PGR. Mais um ministro vai cair!” (Tabata do Amaral, deputada, revoltada com a informação de que pastores evangélicos – sem cargos – faziam negociatas na pasta com o aval de Jair Bolsonaro. A reportagem da Folha, revelando que Milton Ribeiro trata sobre pedidos desses pastores para construção de creches e escolas, teve grande repercussão e ainda pode derrubar o ministro da Educação. Já o presidente – em sua sanha por fakenews – afirma não ter caso de corrupção no governo após os líderes religiosos serem acusados de cobrar propina em dinheiro e em ouro para liberação de verbas no MEC)