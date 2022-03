Frase do dia

“Foi um pedido especial que o presidente da República fez pra mim sobre a questão do [pastor] Gilmar. Porque a minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, em segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Então o apoio que a gente pede não é segredo. É apoio para construção de igrejas” (Milton Ribeiro, ministro da Educação, distribuindo para as prefeituras a verba do Fundo Nacional de Educação. Ocorre que os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura – esses que decidem sobre verbas públicas do país para “amigos” – não são quadros do MEC. A gravação, com a fala do ministro, foi obtida pelo jornalista Paulo Saldaña, da Folha de S.Paulo)