Frase do dia

“O Telegram, em todas essas oportunidades, deixou de atender ao comando judicial, em total desprezo à Justiça Brasileira. O desrespeito à legislação brasileira e o reiterado descumprimento de inúmeras decisões judiciais pelo Telegram é circunstância completamente incompatível com a ordem constitucional vigente” (Alexandre de Moraes, ministro do STF, em decisão que suspendeu o aplicativo de mensagens no país. O magistrado ainda fez questão dizer que o app “é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países”. A medida acerta em cheio o bolsonarismo e sua forma de angariar votos na eleição: através das fakenews)