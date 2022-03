A reação de Bolsonaro ao novo recado duríssimo de Alexandre de Moraes

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de bloquear o aplicativo de mensagens Telegram em todo o território brasileiro é correta, mas trata-se, sim, de mais uma provocação ao presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores mais radicais. Ou seja, o bolsonarismo raiz.

Ela é acertada porque, como afirmou a Polícia Federal, “o aplicativo Telegram é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países”. A PF que pediu ao ministro que tomasse uma decisão.

Se o app não coopera com o nosso país, não há o que fazer: é preciso tomar uma atitude para coibir a impunidade. No caso, o de não responder aos questionamentos relacionados às atividades de blogueiros da extrema direita, como Allan dos Santos, que espalham Fakenews e desinformação.

Foragido, Allan dos Santos começa a virar corta fora do baralho, já que não consegue manter a presença em solo brasileiro ou em sua rede que apoia Jair Bolsonaro com inúmeras notícias falsas, considerada importantíssima para as eleições de 2022.

Aí entra a segunda questão: na cabeça do presidente – e isso quem me conta são assessores próximos – estão cortando as pernas que fizeram Bolsonaro ser eleito em 2018. Por isso, o STF, Moraes, Luis Roberto Barroso e cia são tratados como inimigos numero 1, 2 e 3 do bolsonarismo…