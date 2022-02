Frase do dia

“Estamos no caminho certo. Cidadão legalmente armado (no campo ou na cidade) além de seguranca para si e sua família, é a certeza que nunca será escravizado por nenhum ditador de plantão” (Jair Bolsonaro, presidente da República, respondendo pelo Twitter ao jornal O Globo, que mostrou casos de integrantes dos Clubes de Caçadores, Atiradores e Colecionadores envolvidos com todo o tipo de crime: tráfico de drogas, milícia, grupos de extermínio, fornecimento de armas para assalto a banco. Todos, claro, com licença emitida pelo Exército. O presidente acha que são poucos os 25 casos identificados pela reportagem)