Flávio Dino deixa de ser favorito ao STF; saiba quem sai na frente

O advogado-geral da União, Jorge Messias, é hoje o favorito para ocupar a vaga de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, segundo interlocutores próximos do presidente Lula.

E isso não tem a ver com os desgastes recentes sofridos pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, seja relacionado às crises de segurança pública, seja a outras polêmicas envolvendo sua agenda.

Segundo esses auxiliares do presidente, “a saída do Dino para o Supremo traz um desarranjo político, seja no governo federal, seja no estado do Maranhão, que ele governou”.

Hoje, os próprios correligionários do ministro da Justiça no Maranhão não querem ele no Supremo. Flávio Dino é o “ponto de consenso entre todas as forças políticas maranhenses”.

Há também a avaliação de que será uma perda enorme para o futuro da política brasileira a nomeação no STF de um quadro com uma retórica tão forte.

Nesse aspecto, Messias também fica em vantagem porque é quadro ligado ao partido, mas não da política em si, por assim dizer.

Alias, Jorge Messias e Bruno Dantas estão em igualdade de condições nesse aspecto, mas – pela relação com o presidente Lula – o AGU está na frente do presidente do Tribunal de Contas da União.

