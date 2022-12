Esposa do presidente da Funai incentivou atos antidemocráticos

Esposa de Marcelo Xavier, presidente da Funai, Jucilene Rodrigues incentivou as manifestações antidemocráticas e golpistas desta segunda, 12, que acabaram por espalhar violência pela capital da República justamente no dia da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva.

No Instagram, ela postou no dia de ontem frases como “Povo de bem de Brasília, você de bem que está em Brasília, todos para o Palácio do Alvorada”, “Jair Bolsonaro abriu os portões da sua casa desde ontem à noite para o povo. Michelle está servindo lanches para o povo que está lá”.

Na mesma rede, ela postou “Agora é no Palácio do Alvorada! Vamos lotar a casa do presidente e mostrar que entendemos o recado, 11h o presidente Encontrará o seu POVO na Porta do Palácio do Alvorada”, “patriotas acampados Enfrente (SIC) ao espelho d’água do Palácio do Alvorada em Brasília 12/12/2022”.

Marcelo Xavier é delegado bolsonarista da Polícia Federal que assumiu a Funai e tem sua gestão marcada por divergências internas que resultaram na demissão de funcionários, em nomeações políticas para cargos técnicos e na escalada de violência em terras indígenas. Também cometeu inúmeros atos irresponsáveis no caso da morte de indigenista Bruno Pereira.

A coluna procurou a Fundação Nacional do Índio e a própria Jucilene Rodrigues, mas até a publicação desta reportagem não houve retorno.