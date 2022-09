Depois do 7 de Setembro, nova pesquisa dá ânimo para Bolsonaro

A nova rodada Genial/Quaest feita em todo o país trouxe uma notícia bastante positiva para o presidente Jair Bolsonaro no mesmo dia em que ele executava um crime contra o país, sequestrando o Dia da Independência.

Enquanto Lula manteve os 44% de intenções de voto que já tinha no levantamento anterior, divulgado em 31 de agosto, Bolsonaro subiu dois pontos percentuais e chegou a 34% dos votos. A diferença de 10 pontos entre os dois é a menor da série da Genial/Quaest, um dos institutos mais respeitados do país.

Segundo Felipe Nunes, cientista político responsável pela pesquisa, o principal fator de crescimento do presidente veio do Sudeste, de dois dos maiores colégios eleitorais do país: São Paulo e Minas Gerais.

Nesta quinta, 8, a Genial/Quaest divulgou a pesquisa realizada em São Paulo e Bolsonaro subiu de 35% para 37% ultrapassando Lula pela primeira vez no Estado, que oscilou de 37% para 36%.

Na sexta, a Genial/Quaest divulgará os números de Minas Gerais que devem mostrar Lula na frente, mas sem uma grande vantagem. É o que apurou a coluna.

O levantamento nacional se diferencia do divulgado pelo Ipec, por exemplo, que mostrou Lula subindo nas intenções de voto no Sudeste, com 41%, e Bolsonaro caindo, com 30%. Segundo a Genial/Quaest, Bolsonaro tem 39% dos votos no Sudeste contra 37% de Lula.

A pesquisa Quaest também traz uma melhora na percepção dos brasileiros sobre a economia: subiu de 22% para 24% os que acreditam que a economia melhorou no último ano; houve avanço de 23% para 26% entre os que acham que ficou do mesmo jeito; e caiu de 52% para 48% os que acham que a economia piorou.

Depois de uma queda no último levantamento, os dados desta quarta, 7, mostram o crescimento do número de eleitores que acredita que o principal responsável pelo aumento do Auxílio Brasil é Bolsonaro. Em 31 de agosto, eram 51%. Agora, são 58%.

Em contrapartida, 39% acreditam que Lula é quem conseguirá garantir a continuidade do Auxílio em R$ 600 contra 34% que indicam Bolsonaro.

Os votos do Sudeste são muito importantes para quem deseja vencer as eleições. Com os números desta quarta e quinta, Lula precisa correr atrás dos votos para garantir que sua liderança se mantenha firme, como aconteceu nos últimos 12 meses.