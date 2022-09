Datafolha revela os dois estados cruciais para Lula vencer no 1º turno

A nova rodada Datafolha trouxe a notícia dos sonhos para o ex-presidente Lula: a chance real de uma vitória no primeiro turno. O petista tem uma vantagem esmagadora entre os mais pobres, entre as mulheres e sua campanha pelo voto útil de Ciro Gomes e Simone Tebet parece estar funcionando.

No entanto, a vitória ainda não está garantida e o petista precisa dar uma atenção especial a dois dos principais estados do país nos últimos dias antes do primeiro turno.

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, Lula perdeu dois pontos desde o levantamento anterior: caiu de 43% para 41%. Mesmo ainda vencendo Bolsonaro, que ganhou um ponto e agora tem 34% dos votos, o petista pode ter um desempenho melhor no estado.

Principalmente, dando apoio à campanha de Fernando Haddad, que perdeu cinco pontos na disputa pelo governo enquanto viu Tarcísio de Freitas subir dois pontos. O petista agora tem 49% dos votos contra 38% do ex-ministro de Bolsonaro.

No Rio de Janeiro, outro estado decisivo e que é o terceiro maior colégio eleitoral do país, Lula perdeu quatro pontos e agora tem 40% dos votos, em empate técnico com Bolsonaro, que ganhou dois pontos e está com 38%.

Junto com a queda de Lula, veio também a de Marcelo Freixo. O candidato ao governo do Rio, que é apoiado por Lula, perdeu um ponto e agora tem 26% dos votos contra 36% de Cláudio Castro, candidato de Bolsonaro que subiu cinco pontos na pesquisa intenção de votos.

Em Minas Gerais, Lula tem um bom desempenho e ganhou três pontos, ficando com 46% dos votos enquanto Bolsonaro manteve os 33% que já tinha. Tradicionalmente, quem vence em Minas Gerais ganha as eleições, mas seria importante que Lula se concentrasse em ganhar pontos em São Paulo e Rio.

Talvez sejam esses os votos de que o petista precisa para vencer a disputa no dia 2 de outubro.