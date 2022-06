Conselho do MP vai fiscalizar investigação do caso Dom e Bruno Pereira

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) vai fiscalizar a investigação que está sendo coordenada pela Polícia Federal (PF) a respeito do caso do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. A determinação foi feita nesta sexta-feira, 17, pelo conselheiro Otavio Luiz Rodrigues Jr., presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP.

O grupo incumbido de acompanhar e fiscalizar as investigações será coordenado pelo promotor de Justiça Sérgio Henrique Furtado Coelho, membro auxiliar do CNMP, e integrado pelo juiz Luciano Nunes Maia Freire, pelo procurador da República Júlio José Araújo Júnior e pelo promotor Andre Paulo dos Santos Pereira, assessores do CNMP.

O CNMP é o órgão responsável por disciplinar a atuação do MP que, entre outras funções, deve fiscalizar a atividade policial. A decisão de fiscalizar a apuração vem em boa hora.

Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Federal, de forma absurda, descartou a possibilidade de haver um mandante para o crime mesmo antes de os exames periciais serem concluídos e apesar de ser uma região dominada pelo crime organizado, seja narcotráfico, seja pesca ilegal, desmatamento ou garimpo –grupos aos quais Bruno Pereira fazia resistência.