Como as novas pesquisas devem esquentar o embate Lula x Bolsonaro

Em meio à sinalização da nova rodada do Instituto FSB que apontou, nesta segunda-feira, 15, um bom momento para o ex-presidente Lula após uma semana em que o petista tinha visto sua vantagem cair em todos os levantamentos, a semana se inicia com grande expectativa em todas as campanhas e, também, no país.

Serão mais três pesquisas, mas vindo de levantamentos respeitados e que fazem pesquisa presencial, ao contrário do Instituto FSB, o que costuma trazer mais precisão aos números – ao menos, na opinião de reconhecidos cientistas políticos.

O Ipec, que será divulgado no início da noite de hoje, promete esquentar a disputa. Apesar de não ”sair” há muito tempo, o Instituto tem uma metodologia conhecida – testada em inúmeras eleições brasileiras – e carrega a credibilidade do Ibope.

O Datafolha também será divulgado nesta semana e é muito aguardada porque deu o quadro mais favorável a Lula nas pesquisas divulgadas na mesma época – mesmo que a vantagem de Lula para Jair Bolsonaro tenha caído dentro da margem de erro nos últimos dois levantamentos.

Essa semana ainda tem a divulgação da nova Genial/Quaest, instituto que começou a mostrar uma forte recuperação do atual presidente em dois estados chaves – São Paulo e Minas Gerais – na semana passada. Em um empate técnico. Em outro, uma queda para nove pontos, que antes era de 18.

Isso tudo na semana em que – agora – pode-se declarar votos, o que já começou a pipocar nas redes sociais, mas que também autoriza comícios e distribuição de material gráfico.

Bem-vindos, leitores, às eleições de 2022.