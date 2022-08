Campanha de Bolsonaro lamenta um erro do presidente no debate

A discussão nesta segunda-feira, 29, na campanha de Jair Bolsonaro, que busca a reeleição, era como o presidente pode jogar fora um ativo político tão importante, o de acuar Lula com o tema corrupção sem ser confrontado pelos próprios escândalos do seu governo, mas perder a cabeça – atacando mulheres no debate da TV Bandeirantes.

Segundo a coluna apurou, o ataque contra a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura e do Jornal O Globo, foi definido internamente como um “gol contra” em um jogo em que o presidente havia aberto o placar logo no início do jogo.

A partir do momento em que Bolsonaro fez o comentário machista contra a jornalista (a coluna não vai repetir o que o presidente falou em respeito à Vera e ao seu trabalho), o mandatário foi imediatamente aconselhado a destacar “medidas da sua gestão” para as mulheres para tentar contrapor ao erro cometido no curso do debate.

Como se sabe, Bolsonaro tem tentado melhorar sua imagem junto ao público feminino e diminuir a forte rejeição que o político da extrema-direita tem com esse segmento do eleitorado, exatamente por sua extensa trajetória política com declarações misóginas e machistas.

Para isso, tem usado constantemente a primeira-dama Michelle Bolsonaro, que aceitou o papel de tentar diminuir a resistência do presidente entre as mulheres. Michelle, inclusive, tem sido elogiada pela boa oratória, e por estar conseguindo falar muito bem com as evangélicas, e até com as mulheres mais pobres.

Ocorre que, volta e meio, o presidente coloca tudo a perder. Não foi só no debate deste domingo, 28.

Recentemente, após a primeira-dama “brilhar” (ao menos na avaliação da campanha) na convenção do PL, Bolsonaro afirmou que ela aprendeu Libras porque falava alto em casa e que ela pede dinheiro todo dia.

Mais um gol contra, na avaliação dos seus assessores mais próximos.

O mandatário ainda fez um arremedo quando respondeu Simone Tebet, que disse no debate – com razão – que houve suspeita de corrupção no caso da vacina Covaxin. “A senhora é uma vergonha para o Senado Federal e não estou atacando mulheres não. Não venha com historinha de atacar mulheres, de se vitimizar”, disse.

O estrago, neste momento, estava feito. É o que pensam na sua campanha.