Campanha brasileira contra a violência doméstica chega à Itália

A juíza Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), esteve em Roma para apresentar à presidente do Senado da Itália, Elisabetta Casellati, a “Campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica” – iniciativa brasileira que incentiva mulheres vítimas de ameaças, abusos e agressões a pedir ajuda em estabelecimentos de acesso público com um “X” vermelho desenhado na palma da mão.

No Brasil, o projeto já se tornou programa de cooperação previsto em lei federal e nas legislações de dezoito Estados e do Distrito Federal. “A nossa proposta é internacionalizar o ‘Sinal Vermelho’ para que, em todo o mundo, independentemente da cultura e do idioma, as mulheres possam recorrer a esse mecanismo silencioso de denúncia, que já salvou inúmeras vidas”, afirmou Renata Gil.

A campanha “Sinal Vermelho” foi lançada pela AMB em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em junho de 2020, durante a pandemia de covid-19, quando os índices de violência contra a mulher aumentaram em decorrência do isolamento social.

A repercussão internacional da campanha conduzida por Renata Gil, que já esteve na Espanha e nos Estados Unidos para encontros com autoridades locais, mostra que há uma luz no fim do túnel – apesar do cenário desolador no Brasil, que acumula casos de violência contra a mulher, a exemplo da atriz Klara Castanho e da menina de dez anos vítima de estupro.