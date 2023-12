Caetano Veloso entra com queixa-crime contra a Osklen

Caetano Veloso e Paula Lavigne não deixaram barato a declaração que a Osklen deu à imprensa de que eles teriam exigido R$ 500 mil em espécie para evitar o litígio contra a marca e seu sócio por conta da campanha que usou a imagem e a obra do artista na sua divulgação e produtos.

De acordo com o cantor e a empresária, trata-se de uma calúnia que tem por objetivo macular a credibilidade de ambos, razão pela qual ingressaram com notícia-crime junto à Polícia Civil, para que o fato seja investigado, e simultaneamente com uma ação indenizatória pelos danos morais que reputam causados pela Osklen por essa declaração.