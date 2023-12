Artistas e empresários vão ao Ministério Público e Procon contra site

A Associação Procure Saber, representada pela sua presidente, Paula Lavigne, assim como os diretores da Associação Brasileira das Empresas de Venda de Ingressos, Jorge Reis e Fábio Salva, da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos: Empresa Live Nation Brasil, Oceania Divulgação Interativa, representada por Alan Rodrigo Francino; Espaço Unimed, representado Marco Antônio tobal, Arena Hall – BH representado por Priscila Machado, Empresários de vários artistas nacionais, demais produtores e proprietários de Casa de shows, apresentarão ao Ministério Público Federal e ao Procon/RJ, nesta quarta, 7, uma denúncia contra o site de venda de ingressos online VIAGOGO pela suposta prática de atos ilícitos, que atentam contra os direitos dos consumidores e prejudicam os produtores de shows e eventos.

As reclamações dos consumidores vão desde a entrega de ingressos falsos, entregas de ingressos que não correspondem ao que foi adquirido, valores abusivos e prática de cambismo. São centenas de processos distribuídos pelo país contra a VIAGOGO e o escritório que a representa no Brasil, FC Assessoria Administrativa Ltda.

Essa prática, além de causar danos materiais e morais aos consumidores enganados, também prejudica os produtores dos shows e eventos, na medida em que os consumidores, sem conseguir retorno da VIAGOGO para suas reclamações, entendem, equivocadamente, ser de responsabilidade da produção os danos causados por esse site.

Como revelado pela coluna no início de novembro, um dos shows mais esperados de Caetano Veloso – o do álbum Transa, lançado há 51 anos – foi vítima do VIAGOGO, assim como do Google, que aceita colocar em destaque links de compra mediante anúncios pagos.

A terra sem lei na internet e nas redes sociais, que continuam sem regulamentação no país, precisa definitivamente ser combatida.

