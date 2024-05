Apoio a Lula ou candidatura própria? Qual será a posição do União Brasil

O deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, é um político experiente já no seu quarto mandato na Câmara. Por isso mesmo, o questionei no programa Três Poderes, de Veja, nesta sexta-feira, 24, sobre, vamos dizer assim, como ficará a aliança do partido com o Lula, já que a legenda faz parte da base, mas volta e meia se discute em Brasília: será mesmo um partido aliado da esquerda petista?

O próprio parlamentar explicou de onde veio a União Brasil na resposta para não deixar dúvida que há uma distância ideológica entre o União e o PT. Primeiramente, veio do DEM, que sempre teve uma dificuldade enorme para se aliar com o Partido dos Trabalhadores.

Durante os governos Fernando Henrique, por exemplo, o DEM foi base do professor por 8 anos. Indicou o vice-presidente Marco Maciel, que se manteve ao lado de FHC em todo esse período.

Além do DEM, o partido é uma fusão com o PSL, legenda praticamente inventada para que Bolsonaro pudesse concorrer às eleições de 2018. Com a vitória do ex-presidente no pleito, o PSL se transformou em um dos partidos mais fortes do país nos últimos anos.

Pois bem, nesse contexto de aliança com o espectro político oposto, o União Brasil vira “base” de apoio do governo Lula 3, com o ministro Celso Sabino assumindo o ministério do Turismo, mas essa “base” volta e meia não se apresenta no Congresso Nacional como esperado pela gestão petista.

Muitas vezes, inclusive, se comporta de forma dúbia. Agora, é pior: tem um pré-candidato à presidência contra o próprio Lula. Estamos falando, como se sabe, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Daí a pergunta para o deputado Danilo Forte sobre a declaração do ministro Celso Sabino, que disse ser provável que o partido caminhe com Lula em 2026. Ocorre que o Caiado, cada vez mais presidenciável, viaja o Brasil fazendo campanha.

Veja a pergunta e a resposta do deputado no programa:

Deputado, o ministro do Turismo, Celso Sabino, disse que é provável que o partido caminhe com Lula em 2026, mas o governador Ronaldo Caiado é pré-candidato pelo União Brasil. Vai ter candidato ou a legenda vai se unir à coalizão do Lula?

Danilo Forte – Eleição de dois turnos quanto mais candidato tiver, melhor. Eu acho que a unidade se dá exatamente no segundo turno, pelo ambiente ideológico, pelo ambiente político, na circunstância em que as forças precisam se agrupar. Eu acho que ter uma candidatura própria, uma liderança do governador Caiado que faz um belíssimo trabalho, principalmente no resgate econômico de Goiás. O estado de Goiás, quando ele iniciou a gestão, 46% do orçamento eram subsídios e isenções fiscais. Ou seja, de tudo que o estado tinha arrecadado, quase 50% era dado para aumentar o patrimonialismo de uma elite que já é mal acostumada no Brasil. Então, diante dessa postura da economia, diante da postura dele na segurança pública, um dos estados com o menor número de índice de crime, tanto de roubo, de assalto como de homicídio, é o estado de Goiás. Então, isso são ações que hoje o Brasil quer ver e precisa ver, e precisa fazer. Então, acho que a gente poderia ter uma experiência política, porque partido político só se afirma participando do jogo político. O União Brasil vem da força da União do DEM, que tem o lastro ideológico mais consolidado, com a força física do PSL, que estava estruturado, até porque tinha dado abrigo a candidatura do Bolsonaro lá atrás. Então nesta unidade agora a gente precisa de quem possa apresentar esse problema político para o país. É a nossa preocupação com a pauta econômica, o nosso princípio com relação à reforma tributária, a unidade que a gente consegue botar nessas matérias é muito grande. Então acho que a gente precisa fazer esse trabalho. E essa maioria do partido, com mais essa decisão, será benéfica até para consolidar a própria legenda.

Voltei, leitores! Fica claro que o União Brasil está dividido entre uma candidatura própria ou o apoio a Lula, mas tende a seguir caminho próprio.