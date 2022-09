Alexandre de Moraes deu, sim, um novo recado aos empresários pró-Bolsonaro

A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de autorizar o desbloqueio das contas bancárias de oito empresários bolsonaristas veio com um recado importante do magistrado.

Ao determinar o desbloqueio, Moraes ressaltou que o “afastamento do sigilo bancário” dos investigados vai possibilitar o aprofundamento da investigação.

Pense em uma mensagem certeira.

“Em razão da passagem do feriado de 7/9/2022 e da efetivação do afastamento dos sigilos bancários dos investigados, medida que possibilitará o aprofundamento da investigação e verificação de eventual financiamento de atos criminosos, não configura-se mais necessária a manutenção do bloqueio dos ativos financeiros das pessoas nominadas”, escreveu Moraes na decisão.

O recado do ministro é direto: o bloqueio das contas não é mais necessário, já que os movimentos do 7 de setembro terminaram e o sigilo bancário foi retirado, dando ao responsável pela análise do processo a chance de verificar se houve financiamento de atos ilícitos que atentam contra a democracia.

O centro da decisão anterior era o dia 7 de setembro, bicentenário da Independência que foi sequestrada pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores para fazerem campanha política. Além disso, com o acesso liberado às movimentações bancárias dos investigados, o bloqueio das contas deixa de ser necessário.

O processo vai continuar tramitando, mas Moraes foi objetivo mais uma vez. Em mais uma atitude em defesa da democracia, o ministro mostra que todos precisam respeitar a Constituição e que discursos contrários a ela serão rapidamente combatidos.

Continua após a publicidade