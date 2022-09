Moraes desbloqueia contas de empresários bolsonaristas após 7 de setembro

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que as contas bancárias dos oito empresários bolsonaristas investigados pela PF sejam liberadas. O magistrado determinou o bloqueio por suspeita de que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro financiassem atos antidemocráticos no Dia da Independência.

Luciano Hang, Afranio Barreira Filho, Jose Isaac Peres, Jose Kury Junior, Ivan Wroble, Marco Aurelio Raymundo, Luiz Andre Tissot e Meyer Jospeh Nigri tiveram mensagens de um grupo do Whatsapp reveladas pelo site Metrópoles. Na conversa, eles falam em preferir um regime de exceção à eleição de Lula.

O ministro apontou como justificativas para a medida a passagem do feriado de 7 de Setembro e a “efetivação do afastamento dos sigilos bancários dos investigados, medida que possibilitará o aprofundamento da investigação e verificação de eventual financiamento de atos criminosos”.

Por isso, decidiu Moraes, a manutenção do bloqueio dos ativos financeiros dos empresários tornou-se desnecessária. A decisão foi publicada nesta quarta e veio a público nesta quinta.