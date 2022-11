A volta de Bessias, do áudio-bomba, ao governo Lula

A disputa pela Advocacia Geral da União (AGU) promete ser a primeira que coloca à frente um nome mais técnico de um político.

Os dois principais nomes cotados para o cargo são Jorge Messias, o famoso Bessias da ex-presidente Dilma Rousseff, e o Luiz Fernando Bandeira de Mello, conselheiro do CNJ, figura ligadíssima ao senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Na AGU, o nome de Messias, aquele mesmo do áudio vazado pela Lava Jato da conversa entre Lula e Dilma, largou na frente. Ele tem participado das reuniões da transição com a AGU, liderando as conversas com o atual AGU Bruno Biano e o sub Adler. Messias – apenas lembrando – é da carreira da AGU.

O nome de Bandeira de Mello, no entanto, não é descartado pela ala política do gabinete de transição. Bandeira já foi membro do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), está na Conselho Nacional de Justiça desde 2021 e transita bem no ambiente político de Brasília. Foi diretor-geral do Senado Federal.

O nome do Anderson Pomini, advogado eleitoral ligado ao vice Geraldo Alckmin, corre por fora com menos chances.