A surpreendente reação de Bolsonaro ao pedido de Valdemar para Moraes

Jair Bolsonaro, o presidente da República que emudeceu após ser derrotado por Lula, não ficou totalmente satisfeito com o pedido golpista do PL, que quer invalidar algumas urnas eletrônicas utilizadas no segundo turno das eleições deste ano.

Também não ficou nada feliz com a jogada de mestre de Alexandre de Moraes, que imediatamente respondeu que as mesmas urnas contestadas foram usadas no primeiro turno, quando o partido do presidente elegeu 99 deputados.

Com isso, qualquer contestação do segundo turno também atinge o primeiro. E Valdemar da Costa Neto não vai querer perder o maior ativo político que conquistou em toda sua trajetória política: ser presidente do partido com a maior bancada da Câmara.

Bolsonaro queria mais, segundo apurou a coluna.

Desejava que o pedido fosse “mais abrangente”, segundo interlocutores ouvidos pela coluna. Também não gostou que o pedido fosse tão imediatamente respondido, deixando o PL nessa sinuca de bico.

O presidente da República não desistiu, mas está chateado.

Enquanto isso, o mensaleiro amigo de Bolsonaro – mesmo na oposição – sabe a importância de ter 99 deputados. Em vários aspectos. Inclusive, na milionária divisão do fundo partidário.

Por tudo isso, agora é esperar as cenas dos próximos capítulos.