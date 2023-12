A recém-privatizada Eletrobras já está devendo

A Eletrobras, recém-privatizada, já está com atrasos de pagamentos.

Segundo informações obtidas pela coluna, a empresa rescindiu no mês de outubro deste ano um contrato de locação do imóvel onde estava estabelecida sua sede – no centro da cidade Rio de Janeiro – mas não só não pagou o que deve, como não finalizou as assinaturas digitais no contrato, não tendo recebido, até hoje, o locador – um empresário octogenário – a via final com as assinaturas completas.

O dono do imóvel é Ricardo Villemor Cordeiro Guerra e, segundo o contrato firmado entre as partes, o pagamento do aluguel era para ter sido feito na rescisão do negócio, ou seja, em 24/10/2023. Nesse pagamento, estão incluídos alugueis passados que a empresa acumulou em dívida.

A venda da companhia foi realizada há um ano e custou R$ 33 bilhões na maior operação de desestatização de uma empresa nas últimas décadas.

Continua após a publicidade

Será falta de dinheiro? Fica a pergunta…

O QUE DIZ A ELETROBRAS

A Eletrobrás respondeu que o distrato do contrato do citado imóvel foi assinado no dia 24 de outubro de 2023, sendo que o pagamento vai ocorrer no dia 08/12/2023. Sobre a informação relativa à segunda via do contrato assinado, esclarecemos que o documento foi assinado digitalmente e ficou disponível no momento da assinatura.

Continua após a publicidade