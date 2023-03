A reação vergonhosa de Michelle ao escândalo dos diamantes

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi ao Instagram ironizar a descoberta de que vários integrantes do governo Bolsonaro, incluindo o seu marido, tentaram trazer joias no valor de R$ 16,5 milhões para o Brasil.

Ilegalmente!

Elas seriam presentes da ditadura da Arabia Saudita, um dos países mais grotescos do mundo, culturalmente fechado e intolerante com as mulheres, os gays, os opositores e os jornalistas.

Não adianta ironizar, Michelle! O caso é grave. Estrondoso.

Os cheques que somaram R$ 89 mil às joias de milhões de euros marcam a história da ex-primeira-dama, que quer alçar voos mais altos – politicamente falando.

Mas o fato é que os dois casos colocam Michelle numa situação vexatória não só do ponto de vista ético, moral e jurídico, mas também religioso.

Para quem não conhece a história do Reino da Arábia Saudita, basta somente procurar os apoios a jihadistas e as atrocidades cometidas no Yemen.

Mas para Michelle, a evangélica radical, isso tem um agravante. A Arabia Saudita, que queria transformar a ex-primeira dama numa milionária da noite por dia, tem um histórico de tensões com Israel, menina dos olhos dos evangélicos brasileiros fundamentalistas.

É importante dizer também que o reinado islâmico não reconhece oficialmente o estado judeu.

Para além do escândalo deste caso revelado pelo Estadão, é preciso compreender que o ministro Paulo Pimenta, da Comunicação Social de Lula, afirmou que o próprio Bolsonaro tentou reaver as joias de Michelle: um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes.

Essa história envolvendo Michelle, Bolsonaro e o regime saudita precisa ser investigada. Urgentemente.