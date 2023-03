Michelle ironiza denúncia sobre joias apreendidas: ‘Estou rindo’

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ironizou, por meio de suas redes sociais, as denúncias de que o governo de Jair Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao Brasil joias avaliadas em 16,5 milhões de reais. Os acessórios teriam sido dados a ela de presente pelo governo da Arábia Saudita em outubro de 2021.

“Quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Meu Deus! Vocês vão longe mesmo hein? Estou rindo da falta de cabimento dessa imprensa vexatória”, escreveu Michelle no Instagram. A informação sobre as joias foi revelada por uma reportagem do jornal O Estado de S. Paulo e confirmada pelo ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o jornal, um colar, um relógio, um anel e um par de brincos de diamantes foram encontrados na mochila do militar Marcos André Soeiro, assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e retidos pela Receita Federal no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A legislação obriga que seja feita uma declaração de bens com valor acima de mil dólares. Caso queira reaver o presente milionário, Bolsonaro terá que pagar o imposto de importação de 50% do valor dos objetos — cerca de 12 milhões de reais — além de multa de 25% por tentar trazê-los ao Brasil de forma ilegal.

O ex-ministro Bento Albuquerque tentou usar o cargo para liberar as joias sem pagar o imposto, mas não conseguiu. O governo Bolsonaro também recorreu a outros ministérios pelo menos quatro vezes para tentar recuperar os diamantes e enviou um ofício à Receita, também sem sucesso.