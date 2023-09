A nova promessa de Hélder Barbalho antes da COP no Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho, subiu no palco do Global Citizen Festival, em Nova York, e anunciou que vai criar a terceira unidade de conservação do meio ambiente este ano, totalizando 29 no Estado.

Acrescentou que estas áreas também vão proteger as terras indígenas, como a Kaiaby e a Munduruku. E adiantou que ainda vai criar até a COP 30, em 2025, mais 5 unidades de conservação. Finalizou sua fala carregando a bandeira do Brasil, convidando a todos para a COP da Amazônia.

O Pará foi o estado campeão de desmatamento por alguns anos, mas tem mudado essa realidade na atual gestão.