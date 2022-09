A nova pesquisa que dá esperança a Bolsonaro e preocupa o PT

A rodada Genial/Quaest realizada em Minas Gerais e divulgada nesta sexta, 9, traz a confirmação que esta coluna já havia adiantado: caiu a diferença entre Lula e Bolsonaro em uma das regiões mais importantes do ponto de vista eleitoral no país.

Tradicionalmente, todo candidato que venceu as eleições presidenciais também venceu em Minas Gerais. O estado é o segundo maior colégio eleitoral do país e é determinante na disputa. Por isso, os números desta sexta são preocupantes para a campanha de Lula.

Segundo o levantamento, Lula lidera com 43% dos votos, um ponto a mais do que tinha na última pesquisa. Já Bolsonaro subiu de 33% para 36% dos votos. A diferença entre os dois agora é de 7 pontos percentuais. Em março deste ano, a diferença era de 25 pontos.

Os principais responsáveis pelo crescimento do presidente foram os eleitores com renda de dois a cinco salários mínimos, onde Bolsonaro subiu de 34% para 40% dos votos desde agosto enquanto Lula permaneceu com os 40% que já tinha.

Além disso, os evangélicos também foram determinantes para o avanço do presidente: ele subiu de 48% para 52% dos votos nesse eleitorado entre agosto e setembro. Lula subiu de 30% para 31% nesse grupo no mesmo período.

Diante da foto grafia do momento, Lula deve intensificar sua campanha entre os mineiros e aproveitar a força de André Janones, deputado federal por Minas Gerais, para reconquistar território. É o que a coluna apurou na campanha do ex-presidente.