A nova guerra dos Bolsonaros pode respingar na eleição

A briga que está acontecendo entre o presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo Bolsonaro revelada pelo Radar é um tiro no pé que pode piorar (ainda mais) a situação dos Bolsonaros na corrida eleitoral deste ano.

Ao decidirem entrar em cabo de guerra por causa do ex-ministro Abraham Weintraub, pai e filho se desestabilizam e geram um cenário de divisão dentro da extrema direita.

O presidente não tem tido bons números nas pesquisas de intenção de voto e precisa melhorar suas estratégias se quer ter chances de uma reeleição. O filho Eduardo vai tentar um novo mandato como deputado federal este ano e também deveria estar em busca de uma imagem mais positiva, não a de radical briguento.

Bolsonaro, de fato, levou Abraham para dentro do Palácio do Planalto, mas Eduardo concordou com a ideia e foi defensor do ex-ministro em diversos momentos. Os dois erraram, mas a postura de orgulho (típica dos bolsonaros) pode atrapalhar os planos da família em um ano decisivo para a vontade deles de permanecer no poder.