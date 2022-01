Weintraub já desestabiliza a relação de Bolsonaro com um de seus filhos

Eduardo e o pai, Bolsonaro, brigaram. Um acusa o outro de ter criado o “problema” Abraham Weintraub.

Bolsonaro, segundo aliados, teve que ouvir do filho que foi ele quem levou para dentro do Planalto os irmãos — Arthur entra na conta — negacionistas. Depois, foi ele quem protegeu por um longo tempo o ex-ministro da Educação que acabou saindo do país para escapar do STF.

Já Eduardo foi lembrado que não apenas amparou e bajulou Weintraub em eventos de direita promovidos por ele, como esteve o tempo todo em contato com os radicais que agora atacam o pai no Planalto.