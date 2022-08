A melhor notícia do Datafolha para Lula

A nova rodada do Datafolha, divulgada nesta quinta, 18, trouxe um grande alívio para Jair Bolsonaro ao mostrar que a diferença entre ele e Lula está diminuindo ao longo dos meses. No entanto, o petista também recebeu uma boa notícia: Haddad mantém a liderança isolada na disputa pelo governo de São Paulo e o crescimento de Tarcísio de Freitas, candidato bolsonarista, não se refletiu nos números do atual presidente entre os paulistas.

Segundo a pesquisa divulgada nesta quinta, Haddad (PT) tem 38% das intenções de voto contra 16% de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e 11% de Rodrigo Garcia (PSDB). No fim de junho, o Datafolha divulgou que Haddad tinha 34% dos votos e Tarcísio aparecia empatado com Rodrigo Garcia com 13% dos votos. Ou seja, em pouco mais de um mês, Haddad cresceu 4 pontos e Tarcísio cresceu 3 pontos.

Apesar do avanço de seu candidato, o crescimento de Bolsonaro em São Paulo não aconteceu na mesma proporção. Entre os paulistas, Lula vence com 44% e Bolsonaro tem 31% dos votos. No início de julho, esses números eram de 43% e 30%, respectivamente. Isso significa que os dois adversários cresceram dentro da margem de erro e, ao que tudo indica, o avanço de Tarcísio não favoreceu Bolsonaro.

Lula está construindo um palanque importantíssimo em São Paulo com a liderança de Haddad. Esse é um bom momento para o ex-presidente usar essa vantagem e cravar uma vitória do PT no maior colégio eleitoral do país pela primeira vez em muitos anos.