SP: Tarcísio descola de Garcia, e Haddad amplia liderança, diz Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 18, aponta que o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) aumentou a sua vantagm na liderança da corrida ao governo de São Paulo, com 38% das intenções de voto. Na segunda colocação aparece o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 16%. O governador Rodrigo Garcia (PSDB) está em terceiro, com 11%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Nas posições seguintes, estão Gabriel Colombo (PCB, 2%), Carol Vigliar (UP, 2%), Elvis Cezar (PDT, 1%), Altino Junior (PSTU, 1%), Vinicius Poit (Novo, 1%) e Edson Dorta (PCO, 1%).

Em julho, o mesmo Datafolha mostrava Haddad com 34%, seguido por Tarcísio e Rodrigo, ambos com 13% das intenções de voto.

A pesquisa foi feita com 1.812 eleitores de 72 municípios do estado de São Paulo e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº SP-SP-02170/2022.

