A medalha do mérito mais absurda da história do Brasil 

A notícia de que o presidente Jair Bolsonaro recebeu a medalha do mérito indigenista é uma grande piada. De muito mau gosto, por sinal.

Este colunista já perdeu as contas de quantos textos escreveu criticando a política indigenista desse governo, que não fez nada além de destratar os povos originários e tentar apagar a cultura dos indígenas.

Bolsonaro defende a presença de missionários em áreas de isolados, apoia a evangelização dos indígenas e colocou na presidência da Funai alguém totalmente despreparado para o cargo.

Isso para citar apenas algumas das atitudes absurdas do presidente contra os indígenas. Nesse momento, inclusive, o governo trabalha para liberar a mineração em terras indígenas.

Como bem disse o deputado Alessandro Molon, a entrega da medalha é um verdadeiro “escárnio”.

Ao que parece, Bolsonaro e seus ministros não têm a menor noção do que significa uma medalha de mérito. Além de não ter mérito nenhum em relação aos indígenas, o presidente não tem vergonha de receber um prêmio pelo qual não fez absolutamente nada para merecer.

A lista de agraciados tem vários outros nomes estranhos à causa indígena, como os generais Braga Netto e Luiz Eduardo Ramos e… o ministro Marcelo Queiroga.

O Ministério da Saúde só agiu na pandemia para proteger os indígenas sob ordem do ministro Luis Roberto Barroso, do STF. Essa auto premiação do governo é um deboche em relação ao país.