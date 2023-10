A curiosa história da terra natal de Krenak, novo imortal da ABL

Atualizado em 11 out 2023, 18h56 - Publicado em 11 out 2023, 18h35

O novo imortal da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak, vai visitar sua “cidade natal” pela primeira vez durante o Flitabira, o charmoso festival literário que acontece entre os dias 31 de outubro e 5 de novembro, em Itabira (MG).

Você, leitor, deve achar que o titular desta coluna enlouqueceu, já que ninguém visita a cidade onde nasceu pela primeira vez, certo? Mas Krenak, o primeiro indígena a sentar numa cadeira da ABL, continua a surpreender.

É que o poeta, escritor, filósofo e ativista dos povos originários nasceu mesmo em Itabirinha de Mantena, já na divisa com o Espírito Santo, a exatos 320 km da “grande” Itabira. Eram os idos de 1953, ano da coroação da saudosa rainha Elizabeth II.

Catorze anos se passaram até que o pai de Krenak finalmente registrasse o imortal da ABL em um cartório. Ele disse “Itabirinha”, mas o tabelião entendeu “Itabira”.

E assim ficou.

Após receber o convite de Afonso Borges, curador do evento, o imortal conversou com a coluna e brincou. “Será muito bom. É a primeira vez que vou à cidade onde eu nasci”, disse, entre risos.

Krenak assumiu a cadeira número 5 da Academia, a mesma que estava vaga desde a morte do historiador José Murilo de Carvalho.

Como revelou a coluna, o festival trará uma novidade histórica: a voz de Candido Portinari será exibida ao público pela primeira vez. Gravações com a voz do pintor não eram conhecidas.

Recentemente, contudo, o Projeto Portinari, presidido por João Candido Portinari, filho do pintor, descobriu uma entrevista dele, em 1946, para uma rádio francesa. Portinari fala por somente 59 segundos.

É esse o único registro de voz dele, que será exibida no festival.

Pesquisadores da Engenharia Eletrônica da UNIFEI, de Itabira, conseguiram sintetizar a voz do próprio Portinari e de Carlos Drummond de Andrade. este sim um “verdadeira itabirano”.

O público também poderá ver uma inédita leitura de cartas entre o poeta e o pintor graças a tecnologia.

Aílton Krenak vai fazer a mesa de abertura, inspirado pelo poema “O Homem; As Viagens”, de Drummond, no dia 1 de novembro, 19h30, sob a mediação do outro curador do Flitabira, Sérgio Abranches.

Aqui, a programação completa: flitabira.com.br. E o poema drummondiana abaixo:

O Homem; As Viagens

O homem, bicho da terra tão pequeno

Chateia-se na terra

Lugar de muita miséria e pouca diversão,

Faz um foguete, uma cápsula, um módulo

Toca para a lua

Desce cauteloso na lua

Pisa na lua

Planta bandeirola na lua

Experimenta a lua

Coloniza a lua

Civiliza a lua

Humaniza a lua.

Lua humanizada: tão igual à terra.

O homem chateia-se na lua.

Vamos para marte – ordena a suas máquinas.

Elas obedecem, o homem desce em marte

Pisa em marte

Experimenta

Coloniza

Civiliza

Humaniza marte com engenho e arte.

Marte humanizado, que lugar quadrado.

Vamos a outra parte?

Claro – diz o engenho

Sofisticado e dócil.

Vamos a vênus.

O homem põe o pé em vênus,

Vê o visto – é isto?

Idem

Idem

Idem.

O homem funde a cuca se não for a júpiter

Proclamar justiça junto com injustiça

Repetir a fossa

Repetir o inquieto

Repetitório.

Outros planetas restam para outras colônias.

O espaço todo vira terra-a-terra.

O homem chega ao sol ou dá uma volta

Só para tever?

Não-vê que ele inventa

Roupa insiderável de viver no sol.

Põe o pé e:

Mas que chato é o sol, falso touro

Espanhol domado.

Restam outros sistemas fora

Do solar a col-

Onizar.

Ao acabarem todos

Só resta ao homem

(estará equipado?)

A dificílima dangerosíssima viagem

De si a si mesmo:

Pôr o pé no chão

Do seu coração

Experimentar

Colonizar

Civilizar

Humanizar

O homem

Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas

A perene, insuspeitada alegria

De con-viver.

