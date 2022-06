A bomba para Simone Tebet na nova pesquisa

A senadora Simone Tebet marcou 1% na nova rodada do DataFolha. Em maio, tinha 2%.

De lá para cá, conseguiu de tudo: que João Doria saísse da corrida eleitoral, que o PSDB a apoiasse e que o MDB, junto com o Cidadania, fizesse boas propagandas na TV por sua candidatura.

Nada disso funcionou, contudo. E, agora, ela tem uma bomba para desarmar.

Em 30 dias, a emedebista oscilou esse 1% para baixo, deixando no ar que sua candidatura de fato não vai decolar, que a terceira via no país, na verdade, agora não existe e que os caciques nordestinos do MDB podem estar certos de querer apoiar Lula.

Enquanto Jair Bolsonaro sofre com o quadro de vitória do petista no primeiro turno, Simone Tebet vê ampliar a fragilidade do seu nome na corrida presidencial.

Por enquanto, só o PT tem o que comemorar.