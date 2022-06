Nova pesquisa traz pesadelo para Bolsonaro a pouco tempo da eleição

A nova rodada Datafolha traz um cenário muito ruim para Jair Bolsonaro – um pesadelo, na verdade –, faltando apenas 101 dias para a eleição presidencial.

Apesar de a vantagem de Lula sobre o atual presidente não ter aumentado na pesquisa – a diferença, na verdade, caiu dois pontos, mas dentro da margem de erro –, o petista ainda vence no primeiro turno.

Como informado nesta quarta-feira, 22, pela coluna, o temor dentro do governo era ainda pior: o de que Lula ampliasse a vantagem sobre Bolsonaro. Agora, o ex-presidente tem 47% contra 28% do candidato à reeleição. Antes, Lula tinha 21 pontos porcentuais de vantagem sobre Bolsonaro, também vencendo no primeiro turno.

E essa manutenção do quadro de vitória no primeiro turno, para o bem e para o mal, é fatal para a consolidação dos palanques nos estados. Para Lula, ajudará. Para Bolsonaro, atrapalhará. E muito.

Outro fator importante é o apoio do Centrão, hoje base do atual presidente. Trata-se do grupo político mais volátil existente no país e que se move olhando para o futuro, apenas. No momento em que o petista se apresenta como o próximo detentor do poder, enquanto o político da extrema direita vai encolhendo, com vida pública curta, as traições aumentam.

O relógio está contando cada vez mais rápido para o dia em que as urnas estarão abertas para os eleitores no Brasil, e o que se vê é um quadro inédito: um presidente em busca de reeleição não só perdendo, mas de goleada.

