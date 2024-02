União Brasil vai deixar de ser “massa amorfa”, diz Kim sobre candidatura

Giro VEJA - quinta, 15 de fevereiro

Fuga em presídio de segurança máxima acende alerta no governo

Depois da fuga de dois detentos do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o Ministério da Justiça e Segurança Pública suspendeu nesta quinta-feira, 15, banhos de sol e visitas sociais nos cinco presídios federais do país. O ministro Ricardo Lewandowski já tinha determinado ontem o afastamento da atual direção, e escalou um interventor para comandar a gestão da unidade.