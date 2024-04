O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retoma hoje o julgamento que pode resultar na cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil, por abuso de poder econômico nas eleições de 2022. O futuro do ex-juiz da Lava-Jato e o julgamento que pode ampliar o foro privilegiado são destaques do Giro VEJA.