Sem perdão, STF não passa pano pra golpista

O ministro do STF Alexandre de Moraes, relator das ações, já matou no peito qualquer chance de contemporizar a tentativa de golpe: condenou o primeiro réu a 17 anos de prisão, sendo 15 anos e 6 meses em regime fechado. Aécio Lúcio Costa Pereira vai responder por dano qualificado, deterioração de patrimônio público, associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito.

Moraes foi seguido na íntegra pelos ministros: Edson Fachin, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber, presidente da Corte.

Cristiano Zanin discordou sobre o tempo, votou por 15 anos de prisão, sendo 13 anos e seis meses em regime fechado. Roberto Barroso decidiu pela condenação de tentativa de golpe de Estado, mas absolveu por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito.

Na direção contrária, acreditando que os atos não passaram de vandalismo, foi o discrepante voto do ministro revisor. Um dos indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, Nunes Marques condenou Aécio Pereira apenas pelos crimes de dano qualificado e deteriorização do patrimônio público, com pena de 2 anos e 6 meses de prisão, em regime aberto, e ainda descontando o tempo que o réu já está preso.

Mas o ponto mais quente do debate ficou por conta do segundo nome indicado ao Supremo pelo ex-líder da extrema direita. André Mendonça protagonizou um bate-boca com Alexandre de Moraes. A discussão teve início quando Mendonça disse não entender como o Palácio do Planalto teria sido invadido.

Moraes então interrompeu e afirmou que a fala do colega era “absurda” e insinuava que o governo teria participado de uma conspiração contra si mesmo. No fim, pediram desculpas.

Agora, o julgamento do primeiro réu dos atos golpistas, que recebeu um pena de 17 anos de prisão pela Suprema Corte, já dá o tom de como serão os próximos. É sentar pra ver.

