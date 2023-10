Ricardo Nunes nega afastamento e confia em apoio de Bolsonaro

Atualizado em 4 out 2023, 15h28 - Publicado em 4 out 2023, 12h38

O prefeito de São Paulo disse que não há ruído na relação com Bolsonaro. A coluna apurou que o ex-presidente teria dado o aval para a pré-candidatura do deputado federal, Ricardo Salles, por estar incomodado com o distanciamento com que Ricardo Nunes tem tratado Bolsonaro.

Como trouxemos aqui, o ex-presidente teria dito a aliados próximos que o prefeito só quer ganhar votos usando o seu nome. E que, em público, evita falar explicitamente do apoio de Bolsonaro à sua candidatura à reeleição.

Porém, esse suposto apoio do ex-presidente a Salles esbarra em Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de ambos, que já fechou com Nunes. Portanto, seria muito difícil viabilizar a candidatura do ex-ministro.

O prefeito disse hoje à coluna que ele e o ex-presidente estão “super bem”. Inclusive, que tem conversado com Bolsonaro. Para o prefeito, isso não passa de uma tentativa de plantar a “desunião entre ambos”.

Ou, pode ser o próprio ex-presidente, mandando recado de que não aceita ser preterido.

Nunes citou ainda o apoio do governador de São Paulo que disse recentemente que Nunes foi um “presente que ele recebeu’. De fato, o apoio de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, à sua candidatura à reeleição parece estar consolidado.

Nos bastidores, já se fala que o ex-ministro de Bolsonaro terá a palavra final sobre o vice de Nunes. 11 partidos, contando com o MDB, já estão fechando aliança para o apoio ao atual prefeito. A ideia será fazer uma frente ampla de centro-direita para bater o candidato apoiado pelo PT, deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL.

O PL já está nesse bolo, mas Bolsonaro, pelo visto, ainda está avaliando.

