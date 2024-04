PL diz que denúncia contra Zambelli é perseguição

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse à coluna que a denúncia da PGR contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) ainda precisa ser provada. A ação aponta a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça pelo hacker Walter Delgatti, a pedido da parlamentar, mediante pagamento.

O hacker, réu confesso no caso, diz que o objetivo da ação era desmoralizar o sistema de justiça. Vale lembrar que na época os bolsonaristas também queriam desacreditar o sistema de urnas eletrônicas. Além disso, o hacher expediu um mandado de prisão contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e alvarás de soltura.

Segundo Valdemar, Zambelli está sendo perseguida e ainda não há prova suficiente para condenar a parlamentar. O mandatário do partido de Bolsonaro ainda afirmou que não há tentativa de distanciamento do ex-capitão em relação a deputada federal.

Os dois se afastaram após a fiel escudeira do ex-presidente perseguir um homem no meio da rua com uma arma, um dia antes das eleições presidenciais, o que teria tido um impacto negativo para Bolsonaro. Esse caso também está andando na Justiça e pode ter uma conclusão em breve. A parlamentar nega todas as acusações.