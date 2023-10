O Brasil vive “quase que uma epidemia de violência”, diz secretário

Atualizado em 6 out 2023, 19h45 - Publicado em 6 out 2023, 19h08

O secretário Nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, afirmou nesta sexta-feira, em entrevista ao Amarelas On Air de Veja, que não se pode normalizar “uma quase epidemia de violência que temos no país”, se referindo a situação de segurança pública em estados como a Bahia e o Rio de Janeiro. Segundo o secretário, o governo federal já está enfrentando o problema, dentro das competências permitidas.

Na última segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou um plano de R$ 900 milhões até 2026 para conter a crise de violência em algumas regiões do país. Mas, segundo o próprio ministro, apenas em 60 dias esse pacote seria detalhado. O prazo gerou uma série de críticas.

Segundo o secretário, esse tempo segue o trâmite normal para converter todas as informações das secretarias da pasta e planejar a execução delas. “Esse plano é o resultado do trabalho que há 10 meses vem sendo feito por cada secretaria e que vai ser compilado num plano estratégico, já com as linhas gerais apresentadas e com os detalhes específicos que serão apresentados em breve pelo ministro da Justiça”.

