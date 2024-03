Motoristas de aplicativos e descriminalização de porte de drogas

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O presidente Lula enviou nesta segunda-feira um Projeto de Lei para regulamentar o trabalho de motoristas de aplicativos. O texto deve reconhecer os motoristas como profissionais autônomos, estabelecendo uma jornada de trabalho de até 12 horas, se houver acordo coletivo. Além disso, haverá uma remuneração mínima. O projeto e o julgamento do STF sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal são destaques do Giro VEJA.