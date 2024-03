Moraes pede explicação a Bolsonaro e PSOL propõe PEC das Milícias

VEJA Mercado - terça, 26 de março

As alternativas projetadas pela ata do Copom e entrevista com Luiz Fernando Figueiredo

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta terça-feira, 26. A nova ata do Copom foi publicada nesta manhã e trouxe novas pistas ao mercado sobre os caminhos que o Banco Central pode percorrer na política monetária brasileira. O Copom trabalha apenas com mais um corte de 0,5 p.p na taxa Selic e deixou em aberto a postura para as reuniões seguintes. Na bolsa de valores, os analistas do banco Goldman Sachs indicam que as ações de empresas do setor privado tendem a ter uma performance melhor em relação às estatais. As recentes interferências do governo na Petrobras aumentaram o risco de queda das ações dessas empresas. O Grupo Casas Bahia teve prejuízo de R$ 1 bilhão no quarto trimestre de 2023. Diego Gimenes entrevista Luiz Fernando Figueiredo, presidente do conselho da Jive Investments e ex-diretor do Banco Central.