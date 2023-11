Ministro Paulo Pimenta será entrevistado no novo programa de VEJA

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

VEJA vai estrear nesta terça-feira o programa de política Ponto de Vista, que vai trazer as últimas notícias do site de VEJA, análise e entrevista.

O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, será o entrevistado na estreia do programa comandado pela jornalista Marcela Rahal.

O colunista do Radar, Robson Bonin, vai participar com análise das últimas notícias. Além disso, queremos criar uma ponte de dialogo com você, nossos espectador. Vamos abrir espaço para o seu comentário durante o programa.

O Ponto de Vista será ao vivo, às 14h, todas as terças, no YouTube, Facebook e site de VEJA.