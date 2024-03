A prisão de Mauro Cid após áudios revelados por VEJA

Após prestar depoimento no STF, Mauro Cid foi preso nesta sexta-feira pela Polícia Federal. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal no término da oitiva. O tenente-coronel tinha sido chamado a depor após falar em áudios revelados com exclusividade por VEJA que foi coagido durante o acordo de delação premiada firmado com a Polícia Federal. O militar também fez duros ataques ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. Acompanhe no Giro VEJA.