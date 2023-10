Irritado com Nunes, Bolsonaro flerta com Salles

Atualizado em 3 out 2023, 16h01 - Publicado em 3 out 2023, 15h17

Por Marcela Rahal Atualizado em 3 out 2023, 16h01 - Publicado em 3 out 2023, 15h17

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem dito nos bastidores que está incomodado com o fato de Ricardo Nunes ter evitado falar claramente do seu apoio à sua candidatura do prefeito de São Paulo para a reeleição, no ano que vem.

A coluna apurou que o ex-presidente teria dito a aliados próximos que o prefeito só quer ganhar votos com o ex-presidente, mas que tem “nojinho” da direita, segundo esse interlocutor.

Na semana passada, Bolsonaro se reuniu com o deputado federal Ricardo Salles, do PL, para tratar de uma possível candidatura à prefeitura de São Paulo para o ano que vem. O ex-presidente teria dito inclusive que daria o aval para o nome do ex-ministro para disputar pelo partido. Além disso, diz esse aliado, o ex-presidente afirmou que não vai subir em palanque de Nunes.

Só tem um problema nessa história, e chama-se Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que já fechou com o atual prefeito apoio pro ano que vem. Valdemar nem cogita essa possibilidade. Até porque ele e Salles tiveram discussões públicas depois que o presidente do partido decidiu optar por Nunes.

Alvo de tantas investigações, Bolsonaro também está sem disposição e capital político para comprar essa brigar.

Continua após a publicidade

A solução, então, poderia ser expulsar o deputado federal do PL. Mas, concorrendo por outro partido, Salles poderia tirar votos de Nunes, numa disputa que já está em desvantagem para o prefeito, segundo as pesquisas.

Ressuscitar a pré-candidatura do ex-ministro será uma tarefa bem difícil. O fato é que nem Nunes, nem Bolsonaro, estão comprometidos um com o outro.

Publicidade

Siga