Indicado a vice por Bolsonaro ainda não é consenso para Ricardo Nunes

O nome do ex-chefe da Rota, coronel Ricardo Mello Araújo, para a vice na chapa à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) ainda gera dúvida para a campanha do atual chefe do executivo de São Paulo. A indicação foi feita por Jair Bolsonaro, que passou a apoiar Nunes depois disso.

O martelo, no entanto, ainda não foi batido. Existem muitas questões a serem analisadas a respeito de um nome considerado mais radical, e quanto isso poderia ser prejudicial para Nunes. O ex-presidente da Ceagesp acumulou polêmicas à frente da Companhia, já pediu impeachment de ministros do STF e chegou a defender que a abordagem policial seja diferente nos Jardins e em bairros da periferia.

O coronel aposentado da PM também jogaria a segurança pública no colo do prefeito, algo que é atribuição do estado, ressalta um aliado à coluna. O tema sempre gera preocupação da população, e seria um desgaste desnecessário.

Mas tudo relacionado ao ex-presidente é tratado com muita cautela pela campanha de Nunes. Bolsonaro gosta de flertar com a pré-candidatura do deputado federal Ricardo Salles, seu fiel aliado do PL. Por isso, é pisar em ovos para tratar de questões relacionadas ao ex-capitão.

Por ora, o apoio de Bolsonaro ao seu ex-ministro está descartado. Pelo menos, até o momento em que o nome do coronel estiver na jogada.