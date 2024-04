Embaixador do Brasil no Irã diz que Teerã e Israel estão “quites”

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O embaixador do Brasil no Irã, Eduardo Gradilone, afirmou à coluna que o ataque de Israel era esperado depois de Teerã lançar mais de 300 mísseis e drones contra o país, mas que a ação foi mais “limitada” do que se imaginou.

“Estávamos muito apreensivos quanto ao grau de gravidade, teve muita cautela, fechamento de aeroportos. Mas a situação, perto de hoje cedo, melhorou muito”, contou Gradilone. A ONU afirmou que o ataque não provocou danos às instalações nucleares.

Segundo o embaixador, Israel já havia dito que iria revidar, mas como não houve grandes danos, abriu-se uma “janela de oportunidades” para que o conflito cessasse.

Teerã afirma, no entanto, que a resposta dada aos israelenses foi ao ataque contra a embaixada do Irã na Síria, que matou militares e que, por isso, revidou no último final de semana.

Apesar disso, o diplomata brasileiro ressalta que não há a confirmação de que o ataque tenha sido feito de fato por Israel. A ação ter ocorrido hoje significa, na avaliação dele, de que não houve a intenção de matar civis. Isso porque hoje é feriado em Teerã, e a população estaria mais em casa.

Cerca de 150 brasileiros receberam instruções de um plano de evacuação, caso seja necessário. A embaixada tem avisado sobre a situação do conflito na região, e vai alertá-los sobre a necessidade de deixarem o país.