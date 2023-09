Em julgamento do 8 de Janeiro, Moraes chama acusados de “turba golpista”

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou pela condenação do primeiro réu julgado pela tentativa de golpe, no dia 8 de janeiro, a 17 anos de prisão. Para Moraes, ficou claro que os crimes cometidos por Aécio Lúcio Costa Pereira tinham o objetivo de derrubar o governo democraticamente eleito em 2022. O julgamento dos acusados de tentativa de golpe e a posse fechada dos novos ministros do Centrão no governo Lula são os temas do Giro Veja.

